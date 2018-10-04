Минздрав заявил о снижении числа подростковых самоубийств в четыре раза
В России, по данным Минздрава, резко снизился процент суицидов среди подростков
Об этом глава ведомства Вероника Скворцова заявила в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести.ФМ».
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«У нас за последние годы в четыре раза снизился процент суицидов у детей-подростков», — сказала Скворцова.
Это, по ее словам, произошло благодаря совместной работе Минздрава с Минобразования, также создан антисуицидальный центр в Институте Сербского, внедрены методики в российских школах (памятки и занятия для учителей, «незаметно встроенные психологические знания на уроках ОБЖ» и др.).
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году число суицидов в России выросло почти на 60%. Если с 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год, в 2016 году наблюдался рост на 57%. Власти полагали, что одна из основных причин такой статистики — распространение «групп смерти» в соцсетях.
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В июле 2017 года Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Максимальное наказание за склонение детей к суициду увеличилось с 7 до 15 лет лишения свободы. Тысячи сайтов «групп смерти» внесли в реестр заблокированных сайтов.
В мае СК РФ заявил, что в 2017 году волну подростковых самоубийств удалось остановить. При этом, по данным ведомства, «целенаправленное провоцирующее воздействие» с помощью интернета подтверждено в двух случаях в 2015 году, в 10 случаях в 2016 году, в 173 случаях в первом полугодии 2017 года.
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