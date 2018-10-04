Минздрав заявил о снижении числа подростковых самоубийств в четыре раза

В России, по данным Минздрава, резко снизился процент суицидов среди подростков

Об этом глава ведомства Вероника Скворцова заявила в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести.ФМ» .

«У нас за последние годы в четыре раза снизился процент суицидов у детей-подростков», — сказала Скворцова.

Это, по ее словам, произошло благодаря совместной работе Минздрава с Минобразования, также создан антисуицидальный центр в Институте Сербского, внедрены методики в российских школах (памятки и занятия для учителей, «незаметно встроенные психологические знания на уроках ОБЖ» и др.).

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году число суицидов в России выросло почти на 60%. Если с 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год, в 2016 году наблюдался рост на 57%. Власти полагали, что одна из основных причин такой статистики — распространение «групп смерти» в соцсетях.