Следственный комитет отчитался об остановке волны подростковых самоубийств в 2017 году

Волну самоубийств среди подростков, которая началась в 2016-2017 годах, удалось остановить, заявил представитель главного управления криминалистики СК РФ Сергей Коротких на круглом столе «Право ребенка на информацию»

«Во втором полугодии 2017 года благодаря выработанному алгоритму профилактики и предупреждению детских суицидов, совершенствованию уголовного законодательства и привлечению к уголовной ответственности нескольких администраторов так называемых групп смерти, начавшийся в первой половине рост количество самоубийств среди подростков удалось остановить», — цитирует Коротких РИА Новости.

По данным СКР, в прошлом году общее количество самоубийств составило 692 случая, из них 435 случаев пришлось на первое полугодие.

Коротких отметил, что за последние годы резко выросло число самоубийц среди подростков, на теле которых были татуировки, характерные для суицидальной тематики — «в виде дельфинов, китов, бабочек, единорогов и тому подобное».

При этом, по его словам, «целенаправленное провоцирующее воздействие» с помощью интернета подтверждено в двух случаях в 2015 году, в 10 случаях в 2016 году, в 173 случаях в первом полугодии 2017 года.