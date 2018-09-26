«Ростов» разгромил «Сызрань-2003» в 1/16 Кубка России

Футболисты «Ростова» стартовали с победы над «Сызранью-2003» в Кубке России

Матч 1/16 кубка прошел на стадионе «Кристалл» в Сызрани и завершился со счетом 0:4.

Ростовчане открыли счет на 21-й минуте — гол забил нападающий Эльдор Шомуродов. Через 10 минут преимущество желто-синих увеличил полузащитник Антон Салеторс. Во втором тайме дубль оформил форвард Видар Эрн Кьяртанссон (64, 69).

В 1/8 финала Кубка России «Ростов» сыграет «Зенитом», обыгравшим в Астрахани «Волгарь».