«Ахмат» по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» 26 сентября встретился с «Ахматом» в матче 1/16 финала Кубка России

Матч прошел на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Его посетили более 3900 зрителей. Основное время завершилось вничью — 2:2, счёт после овертайма — 3:3. По итогам серии пенальти победу одержала команда гостей.

Счет в первом тайме открыл нападающий «Ахмата» Заур Садаев. На 78-й минуте игрок «СКА-Хабаровска» Евгений Кабаев забил ответный мяч.

За пять минут до конца основного времени форвард бело-зелёных забил второй гол в ворота хозяев, а через две минуты Денис Дедечко сравнял счет.

В овертайме команды обменялись голами. Мячи забили нападающий «Ахмата» Беким Балай и хабаровский игрок Ираклий Квеквескири. По итогам пенальти победу одержала грозненская сборная со счетом 2:4.

В 1/8 финала «Ахмат» встретится с «Арсеналом». Матчи 1/8 турнира назначены на 31 октября и 1 ноября.

Стадию 1/16 турнира накануне открыл матч между «Нефтехимиком» и «Уралом», который завершился со счетом 2:3. На 26 сентября назначено 12 поединков, среди которых «Черноморец» — «Спартак», «Чайка» — «Анжи» и «Сызрань-2003» — «Ростов». На следующий день «Краснодар» сыграет с курским «Авангардом».