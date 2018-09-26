«Ахмат» по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» 26 сентября встретился с «Ахматом» в матче 1/16 финала Кубка России
Матч прошел на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Его посетили более 3900 зрителей. Основное время завершилось вничью — 2:2, счёт после овертайма — 3:3. По итогам серии пенальти победу одержала команда гостей.
Счет в первом тайме открыл нападающий «Ахмата» Заур Садаев. На 78-й минуте игрок «СКА-Хабаровска» Евгений Кабаев забил ответный мяч.
За пять минут до конца основного времени форвард бело-зелёных забил второй гол в ворота хозяев, а через две минуты Денис Дедечко сравнял счет.
В овертайме команды обменялись голами. Мячи забили нападающий «Ахмата» Беким Балай и хабаровский игрок Ираклий Квеквескири. По итогам пенальти победу одержала грозненская сборная со счетом 2:4.
В 1/8 финала «Ахмат» встретится с «Арсеналом». Матчи 1/8 турнира назначены на 31 октября и 1 ноября.
Стадию 1/16 турнира накануне открыл матч между «Нефтехимиком» и «Уралом», который завершился со счетом 2:3. На 26 сентября назначено 12 поединков, среди которых «Черноморец» — «Спартак», «Чайка» — «Анжи» и «Сызрань-2003» — «Ростов». На следующий день «Краснодар» сыграет с курским «Авангардом».
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Напомним, что в 1/32 финала Кубка России 22 августа новороссийский «Черноморец» одержал победу над «Сочи», а «Чайка» в селе Песчанокопском выбила «Армавир» из розыгрыша турнира.
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