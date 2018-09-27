«Краснодар» обыграл «Авангард» и вышел в 1/8 Кубка России

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара» в матче 1/16 финала Кубка России одержали победу над прошлогодним финалистом турнира - курским «Авангардом»

Встреча, прошедшая на стадионе «Трудовые резервы» в Курске, завершилась со счетом 0:2. Счет на 9-й минуте открыл защитник «быков» Николай Марков. Автором второго гола краснодарцев стал полузащитник Роман Шишкин.

В 1/8 финала Кубка России «Краснодар» сыграет с победителем матча «Тамбов» — «Крылья Советов», который состоится вечером 27 сентября.

Ранее в следующую стадию турнира прошли «Ахмат»«Ростов»«Анжи»«Спартак», «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Зенит» и «Енисей».

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