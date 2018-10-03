Бывшего главу Крымского района Разумеева досрочно выпустили из колонии
Октябрьский районный суд Новороссийска досрочно выпустил из колонии бывшего главу Крымского района Анатолия Разумеева
Бывший чиновник направил ходатайство об условно-досрочном освобождении 15 августа. Заседание состоялось 28 сентября. Ходатайство было удовлетворено, сообщается в материалах на сайте Октябрьского районного суда Новороссийска.
Как сообщали Юга.ру, Разумеев был главой Крымского района с августа 2012 года.
В декабре 2015 года в его отношении возбудили уголовное дело. По версии следствия, Разумеев, будучи на посту главы Славянского района, в 2011 году передал в собственность местному жителю участок на особо охраняемой территории в государственном природном заказнике. Также в июне 2013 года Разумеев, уже занимая должность главы Крымского района, выделил деньги на приобретение продуктов для приемных районной администрации, в том числе для себя и личных нужд. Расходы не были представительскими. Из бюджета по указанию Разумеева необоснованно выделили более 560 тыс. рублей.
В 2015 году чиновника посадили под домашний арест, который продлился до мая 2016 года. Затем Разумеева отпустили, не объяснив мотивов судебного решения. Все это время чиновник продолжал руководить Крымским районом. Его отправили в отставку в январе 2017 года.
Крымский районный суд в апреле 2018 года приговорил Разумеева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также учел шесть месяцев, которые бывший глава Крымского района провел под домашним арестом.
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