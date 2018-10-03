Бывшего главу Крымского района Разумеева досрочно выпустили из колонии

Октябрьский районный суд Новороссийска досрочно выпустил из колонии бывшего главу Крымского района Анатолия Разумеева

Как сообщали Юга.ру, Разумеев был главой Крымского района с августа 2012 года.

В декабре 2015 года в его отношении возбудили уголовное дело. По версии следствия, Разумеев, будучи на посту главы Славянского района, в 2011 году передал в собственность местному жителю участок на особо охраняемой территории в государственном природном заказнике. Также в июне 2013 года Разумеев, уже занимая должность главы Крымского района, выделил деньги на приобретение продуктов для приемных районной администрации, в том числе для себя и личных нужд. Расходы не были представительскими. Из бюджета по указанию Разумеева необоснованно выделили более 560 тыс. рублей.

В 2015 году чиновника посадили под домашний арест, который продлился до мая 2016 года. Затем Разумеева отпустили, не объяснив мотивов судебного решения. Все это время чиновник продолжал руководить Крымским районом. Его отправили в отставку в январе 2017 года.