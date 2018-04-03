Экс-главу Крымского района Разумеева осудили за незаконную передачу земли заказника

Крымский районный суд вынес приговор бывшему главе муниципалитета Анатолию Разумееву

«Приговором Крымского районного суда Разумееву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, Разумеев на посту главы Славянского района в 2011 году передал в собственность местному жителю участок на территории государственного природного заказника федерального значения «Приазовский». Стоимость участка превысила 1,1 млн рублей. Однако земля относилась особо охраняемым природным территориям и в соответствии с земельным законодательством передаче в частную собственность не подлежала. Позже суд возвратил участок в собственность Российской Федерации.

Также в июне 2013 года Разумеев уже на посту главы Крымского района выделил деньги на приобретение продуктов питания для приемных районной администрации, в том числе непосредственно для себя и своих личных нужд. Между тем, расходование денежных средств, предназначенных для приема официальных делегаций, отдельных лиц, проведения приемов, конференций, переговоров и иных официальных мероприятий в Крымском районе, регламентировалось соответствующим положением, которое было утверждено им же.

С июля 2013 по декабрь 2014 года без оформления документов в отсутствие официальных мероприятий по указанию главы подчиненные покупали продукты и промышленные товары, которые передавались в его приемную. Расходы не являлись представительскими и не были предусмотрены нормативной документацией. Из бюджетных средств было необоснованно выделено свыше 560 тыс. рублей.