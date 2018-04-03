Экс-главу Крымского района Разумеева осудили за незаконную передачу земли заказника
Крымский районный суд вынес приговор бывшему главе муниципалитета Анатолию Разумееву
«Приговором Крымского районного суда Разумееву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По версии следствия, Разумеев на посту главы Славянского района в 2011 году передал в собственность местному жителю участок на территории государственного природного заказника федерального значения «Приазовский». Стоимость участка превысила 1,1 млн рублей. Однако земля относилась особо охраняемым природным территориям и в соответствии с земельным законодательством передаче в частную собственность не подлежала. Позже суд возвратил участок в собственность Российской Федерации.
Также в июне 2013 года Разумеев уже на посту главы Крымского района выделил деньги на приобретение продуктов питания для приемных районной администрации, в том числе непосредственно для себя и своих личных нужд. Между тем, расходование денежных средств, предназначенных для приема официальных делегаций, отдельных лиц, проведения приемов, конференций, переговоров и иных официальных мероприятий в Крымском районе, регламентировалось соответствующим положением, которое было утверждено им же.
С июля 2013 по декабрь 2014 года без оформления документов в отсутствие официальных мероприятий по указанию главы подчиненные покупали продукты и промышленные товары, которые передавались в его приемную. Расходы не являлись представительскими и не были предусмотрены нормативной документацией. Из бюджетных средств было необоснованно выделено свыше 560 тыс. рублей.
Разумеев стал главой Крымского района в августе 2012 года. В декабре 2015 года в отношении него возбудили уголовное дело, чиновника посадили под домашний арест, который продлился до мая 2016 года. Потом Разумеева отпустили, не объяснив мотивов судебного решения. Все это время чиновник продолжал руководить Крымским районом, его отправилив отставку в январе 2017 года.
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