Крымский мост откроют для грузового транспорта 1 октября

В ночь на 1 октября Крымский мост откроется для движения грузового транспорта

«В понедельник, 1 октября, в 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

В инфоцентре напомнили, что движение по мосту транспорта с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн было ограничено в связи с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного проезда автомобилей в период пиковых нагрузок во время курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».