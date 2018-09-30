Крымский мост откроют для грузового транспорта 1 октября
В ночь на 1 октября Крымский мост откроется для движения грузового транспорта
«В понедельник, 1 октября, в 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
В инфоцентре напомнили, что движение по мосту транспорта с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн было ограничено в связи с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного проезда автомобилей в период пиковых нагрузок во время курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».
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Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту, соединяющему Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край) открылось 15 мая. За летний сезон трафик по мосту в два раза превысил прошлогодний показатель паромной переправы — новой дорогой воспользовались 2,3 млн транспортных средств, в то время как за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,3 млн легковых автомобилей и автобусов.
Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.
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