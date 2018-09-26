«Черноморец» уступил «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Московский «Спартак» с минимальным счетом обыграл новороссийский «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка России

Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Новороссийске, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил на 28-й минуте форвард красно-белых Зе Луиш.