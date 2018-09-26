«Черноморец» уступил «Спартаку» и вылетел из Кубка России
Краснодарский край Елена Лободина
Московский «Спартак» с минимальным счетом обыграл новороссийский «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка России
Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Новороссийске, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил на 28-й минуте форвард красно-белых Зе Луиш.
В 1/8 финала Кубка России «Спартак» встретится с махачкалинским «Анжи», обыгравшим песчанокопскую «Чайку». В следующую стадию турнира прошли также «Ахмат», «Ростов», «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Зенит» и «Енисей».
«Черноморец» покидает турнир. На предыдущих стадиях кубка новороссийцы одолели «Кубань Холдинг» (2:0), «Дружбу» (1:0) и «Сочи» (2:1).
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