В Краснодаре перекресток улиц Тургенева и Калинина откроют 27 сентября

На пересечении улиц Тургенева и Калинина в Краснодаре 27 сентября планируют завершить ремонтные работы и открыть движение транспорта

«В настоящее время работы завершены, и после ремонта перекресток будет открыт для движения автотранспорта во всех направлениях. В частности, с Тургеневского моста теперь можно проехать по улице Тургенева до Бабушкина», — отметил он.

На участке улиц Калинина от Братьев Игнатовых до Карла Маркса провели ремонт проезжей части, заменили асфальтобетонное покрытие, установили новые бордюры, люки и решетки ливневой канализации, рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Предположительно, проезд автомобилей во всех направлениях возобновят в четверг около 17:00. Ранее планировалось, что ремонтные работы завершатся 28 сентября.

В районе улиц, где проходил ремонт, уже убрали временные дорожные знаки. На участках улиц перекрестка Тургенева и Калинина в ближайшее время нанесут разметку, сообщили в пресс-слжбе городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, перекресток улиц Калинина и Тургенева в направлении центра и с поворотом на Тургеневский мост закрыли на ремонт в ночь на 10 сентября. Его открыли 25 сентября, а на следующий день закрыли для ремонта дорожного полотна участок Калинина от Братьев Игнатовых до Карла Маркса в направлении Юбилейного микрорайона.

Кроме того, 25 сентября восстановили движение транспорта на участке улицы Тургенева от Северной до Бабушкина. После этого 27 сентября изменилась схема движения шести автобусных маршрутов.