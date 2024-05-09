«Локо» сравнял счет в полуфинальной серии

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань» 8 мая обыграли в Казани УНИКС и сравняли счет в серии до четырех побед

В Казани 8 мая состоялся второй матч полуфинальной серии чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой действующему чемпиону, УНИКСу, противостоит краснодарский «Локомотив-Кубань». Эта игра началась так же малорезультативно, как и первая (в тот раз, 6 мая, УНИКС выиграл со счетом 78:75). Однако во второй половине «Локо» набрал хороший ход, смог навязать сопернику свой темп и начал постепенно отрываться в счете. Финальная сирена зафиксировала победу краснодарской команды — 84:71.

«Когда мы нашли свой ритм в нападении и сократили количество ошибок в защите, то смогли вернуться в игру, даже несмотря на то, что хозяева отлично попадали в первой половине. Считаю, мы заслужили эту победу. Но, как я сказал ребятам, нужно сохранять концентрацию. Это всего одна победа, счет только 1-1, вся серия еще впереди», сказал после матча главный тренер «Локомотива» Александер Секулич.

Теперь полуфинальная серия переезжает в Краснодар, где пройдет два следующих матча: 11 мая (в 14:00) и 13 мая (в 19:30). Чтобы выйти в финал, одному из соперников нужно одержать четыре победы. В другом полуфинале встречаются ЦСКА и «Зенит», там счет тоже пока что 1-1.

Матчи между «Локо» и УНИКСом обычно отличаются повышенным накалом © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com