В Краснодаре 25 сентября откроют движение на улице Тургенева от Северной до Бабушкина

В краевом центре 25 сентября начнется поэтапное открытие движения транспорта на участке улицы Тургенева от Северной до Бабушкина

«В настоящий момент от улицы Северной до Власова уже уложен финальный слой асфальта. В ночь завершена асфальтировка перекрестка улиц Тургенева и Бабушкина. В течение дня 25 сентября планируем уложить финальный слой на участке от Власова до Бабушкина», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Снятие ограничений на четырех кварталах, которые были закрыты из-за капремонта улицы Тургенева, начнется с Северной.

Сначала снимут ограничения на участке от Северной до Артиллерийской, затем поэтапно будут открывать отрезки от Артиллерийской до Власова, от Власова до Рылеева и от Рылеева до Бабушкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Владимир Архипов добавил, что к 1 октября планируется завершить асфальтировку улицы Тургенева от Бабушкина до Гагарина, если не помешает непогода.