В Краснодаре после открытия части Тургенева 27 сентября изменят маршрут шести автобусов

В Краснодаре в связи с возобновлением движения на участке улицы Тургенева от Северной до Бабушкина с 27 сентября изменится схема движения шести автобусных маршрутов

Изменения коснутся автобусов № 2 «Ул. им. Валерия Гассия — Бальнеолечебница», № 14 «Комсомольский мкр — Бальнеолечебница», № 39 «Военный городок им. Маршала Г. К. Жукова — ул. Гидростроителей», № 65 «Ул. им. Симиренко — ул. им. Дмитрия Благоева», № 67 «Кооперативный рынок — ул. 3-я Целиноградская», № 106А «Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИС и В». По направлению к центу города они проследуют по Тургенева, Гагарина, Воровского, Бабушкина, Тургенева, Северной и далее по маршрутам; по направлению из центра от Северной автобусы поедут по Тургенева, Бабушкина, Котовского, Гагарина, Тургенева и далее по маршрутам.

«Изменения сделаны для того, чтобы максимально приблизить трассы маршрутов к схемам движения, действовавшим до закрытия Тургенева на капитальный ремонт», — пояснил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Он добавил, что движение общественного транспорта по прежним схемам будет полностью восстановлено после завершения дорожных работ и открытия перекрестка Тургенева и Красных Партизан.

Напомним, участок Тургенева от Северной до Бабушкина планировали открыть 25 сентября. Полностью работы на ремонтируемом участке (до ул. Гагарина) планируется завершить к 1 октября.

Ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили из-за сложностей с заменой инженерных коммуникаций.