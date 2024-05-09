Опубликован трейлер триллера «Кладбище костей» с Мэлом Гибсоном

В сети появился криминальный триллер «Кладбище костей» режиссёра Асифа Акбара (18+)

В некоторых других источниках название фильма звучит «Свалка костей» и просто «Кладбище». Сюжет основан на реальных событиях. Главные роли сыграют рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, и голливудский актер Мэл Гибсон.

В пустыне Нью-Мексико находят останки 11 женщин и девочек, после чего власти санкционируют масштабное расследование. Пожилой агент ФБР Петровик и начальник полиции Картер сходятся во мнении, что за смертями стоит серийный убийца. Они быстро находят этому доказательство и пускаются по следу маньяка, прозванного «Собиратель костей».