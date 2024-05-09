Опубликован трейлер триллера «Кладбище костей» с Мэлом Гибсоном

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  • Кадр из трейлера к фильму «Кладбище костей» © Скриншот видео с YouTube-канала «Апельсинка Дубляж»
    Кадр из трейлера к фильму «Кладбище костей» © Скриншот видео с YouTube-канала «Апельсинка Дубляж»

В сети появился криминальный триллер «Кладбище костей» режиссёра Асифа Акбара (18+)

В некоторых других источниках название фильма звучит «Свалка костей» и просто «Кладбище». Сюжет основан на реальных событиях. Главные роли сыграют рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, и голливудский актер Мэл Гибсон.

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