Опубликован трейлер триллера «Кладбище костей» с Мэлом Гибсоном
В сети появился криминальный триллер «Кладбище костей» режиссёра Асифа Акбара (18+)
В некоторых других источниках название фильма звучит «Свалка костей» и просто «Кладбище». Сюжет основан на реальных событиях. Главные роли сыграют рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, и голливудский актер Мэл Гибсон.
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