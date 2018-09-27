В UFC утверждают, что позвали Путина и Трампа на бой Нурмагомедова и МакГрегора. В Кремле приглашения не видели

В Кремле заявили, что не получали приглашения для президента РФ Владимира Путина на бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором МакГрегором

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Sports.ru.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт говорил, что пригласил Путина и президента США Дональда Трампа на UFC 229.

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Как сообщали Юга.ру, бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Шоу начнется в 5:00 по местному времени.

В Лас-Вегасе 20 сентября состоялась предматчевая пресс-конференция Нурмагомедова и МакГрегора. Во время встречи ирландский боец предложил будущему противнику выпить, на что Нурмагомедов ответил отказом. МакГрегор заявил, что дагестанец «будет трупом, когда он до него доберется».

Также боец обвинил Нурмагомедова в связях с арестованным миллиардером Зиявудином Магомедовым.