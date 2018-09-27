В кинотеатре Махачкалы покажут бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора

В Махачкале в кинотеатре «Октябрь» 7 октября покажут бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора

Власти Махачкалы организуют трансляцию боя дагестанского чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC МакГрегора. Туда пригласят его родных и близких.

В мэрии Махачкалы рассказали Sports.ru, что не стали организовывать несколько площадок из-за того, что бой пройдет рано утром. Основная часть болельщиков будут смотреть трансляцию у себя дома.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. В России трансляция начнется 7 октября в 5:00, а главный бой состоится примерно в 7:00.