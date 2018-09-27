Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора КубГУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Краснодар получил звание почетного профессора Кубанского государственного университета

Накануне стало известно, что патриарх собирается посетить Кубань. Он приехал в Краснодар 26 сентября и освятил место под строительство нового храма в честь святых Кирилла и Мефодия на территории Кубанского государственного университета. Его планируют возвести к 2020 году — в год 100-летия вуза.

Ректор университета Михаил Астапов во время церемонии рассказал, что звание почетного профессора КубГУ патриарху Кириллу присвоил ученый совет вуза. Он выразил надежду, что через два года общими усилиями получится воздвигнуть храм на территории университета, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл после церемонии освящения обратился к студентам.

«Обучение — непростое время в жизни человека, потому что оно требует от учащихся огромного внимания, полного посвящения себя. И все это совпадает с молодостью. Я рад, что здесь будет храм, и надеюсь, что многие студенты, профессоры, преподаватели обретут в этом храме опыт молитвы», — сказал глава РПЦ.

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Также патриарх и ректор осмотрели выставку икон, написанных студентами художественно-графического факультета вуза, при котором открыли иконописную мастерскую.

Ранее глава РПЦ с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым посетил строящийся собор в Ейске и подарил городу 12 напрестольных Евангелий для новых церквей.