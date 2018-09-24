На территории КубГУ решили построить храм

Краснодарский край

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Рядом с главным корпусом Кубанского государственного университета готовят место для возведения храма

Эскизов и макетов будущей церкви пока нет. Известно, что храм построят в древнерусском стиле. Внутреннюю отделку выполнят в жанре работ Андрея Рублева. 

Указ о создании прихода подписал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Храм возводят в честь святых Кирилла и Мефодия. Настоятель будущего храма Павел Романенко провел несколько служб рядом с местом возведения. 

По словам Романенко, Кирилло-Мефодиевский храм возведут для студентов и преподавателей. К 2020 году планируется разработать здание церкви, сообщается на сайте Кубанской митрополии. 

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Ректор КубГУ Михаил Астапов подтвердил порталу Юга.ру, что на территории университета планируется строительство храма. Сейчас студенты и преподаватели кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна художественно-графического факультета завершают создание поклонного креста. Открытие объекта состоится 29-30 сентября. 

По словам ректора, крест создали и установили за счет пожертвований. Предполагается, что церковь построят на территории кафе «Олимп». Астапов отметил, что строительство не заденет пешеходные дорожки и аллеи на территории учебного заведения. 

Как писали Юга.ру, в Краснодар 11 октября привезут ковчег с мощами Иоанна Крестителя. Гости и жители Кубани смогут поклониться святыне до 18 октября. 

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