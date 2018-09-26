Патриарх Кирилл принял участие в закладке камня под строительство храма на территории КубГУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место под строительство нового храма в честь святых Кирилла и Мефодия на территории Кубанского государственного университета в Краснодаре

В торжественной церемонии закладки камня также приняли участие полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Патриарх отметил историческую значимость события, напомнив, что одно из своих первых просветительских путешествий Кирилл и Мефодий совершили на территорию сегодняшних Кубани и Крыма.

«Они переложили на письменный язык священное писание, на этом духовном фундаменте развивалась наука и история России. Как хорошо, что в 21 веке, на Кубани мы возвращаемся к своим истокам», — отметил глава РПЦ.

Ректор КубГУ Михаил Астапов выразил слова благодарности патриарху и передал ему икону святого князя Александра Невского, написанную студентами.

Он отметил, что строительство храма планируется завершить в 2020 году — в год 100-летия вуза.

Затем патриарх и Вениамин Кондратьев приняли участие в посадке дерева в память об освящении закладного камня, передает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, Кирилло-Мефодиевский храм возведут рядом с главным корпусом КубГУ. Эскизов и макетов будущей церкви пока нет. Известно, что храм построят в древнерусском стиле, внутреннюю отделку выполнят в жанре работ Андрея Рублева.