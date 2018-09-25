Патриарх Кирилл посетит Кубань
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 и 27 сентября посетит Ейскую и Армавирскую епархии
Патриарх приедет в Ейск в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Он возглавит всенощное бдение с чином воздвижения Животворящего Креста Господня в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца по адресу Пантелеймоновская площадь, 1. Богослужение начнется в 16:00, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
В Армавирскую и Лабинскую епархии патриарх приедет 27 сентября. Он возглавит божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Армавира на улице Комсомольской, 121 А. Богослужение начнется в 10:00.
Как сообщили порталу Юга.ру два источника, патриарх Кирилл во время визита на Кубань может приехать в Краснодар и посетить территорию КубГУ, где завершают создание поклонного креста и готовятся к строительству Кирилло-Мефодиевского храма.
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Из-за приезда патриарха в Ейске в течение дня закроют для движения отдельные улицы, сообщает пресс-служба администрации города.
С 7:00 до 12:00 по улице С. Романа от Либкнехта до Армавирской и по улице Казачьей от Коммунистической до Западной проехать можно будет только на общественном транспорте. С 12:00 движение по этим улицам полностью прекратят.
Также с 12:00 частично изменится схема движения автобусов № 2 и № 8. Маршрут № 2 от конечной остановки «Спорткомплекс "Солнечный"» поедет по улице Казачьей до Мичурина. Там он повернет налево до улицы Щорса, а затем снова налево — до кольца с улицей Коммунистической. По кольцу автобус поедет налево и далее по маршруту. Автобусы № 8 поедут в объезд улицы С.Романа. По направлению из центра: прямо по К.Либкнехта до улицы Сазонова, затем налево до Армавирской, снова налево до С.Романа и далее по маршруту.
В Армавире 27 сентября с 6:00 до 13:00 для движения автомобилей также закроют несколько улиц в центре, сообщает пресс-служба администрации города, среди них:
- улицы Карла Маркса, Карла Либкнехта и Кирова (четная сторона) — от улицы Ленина до Розы Люксембург;
- улица Ленина — от улицы Маркса до Кирова;
- улица Комсомольская — от улицы Свердлова до Кирова.
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