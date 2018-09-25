Патриарх Кирилл посетит Кубань

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 и 27 сентября посетит Ейскую и Армавирскую епархии

Патриарх приедет в Ейск в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Он возглавит всенощное бдение с чином воздвижения Животворящего Креста Господня в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца по адресу Пантелеймоновская площадь, 1. Богослужение начнется в 16:00, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

В Армавирскую и Лабинскую епархии патриарх приедет 27 сентября. Он возглавит божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Армавира на улице Комсомольской, 121 А. Богослужение начнется в 10:00.

Как сообщили порталу Юга.ру два источника, патриарх Кирилл во время визита на Кубань может приехать в Краснодар и посетить территорию КубГУ, где завершают создание поклонного креста и готовятся к строительству Кирилло-Мефодиевского храма.