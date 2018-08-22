«Армавир» проиграл «Чайке» в 1/32 финала Кубка России

Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области 22 августа на своем поле сыграл с «Армавиром» в 1/32 финала Кубка России

Матч прошел в селе Песчанокопском на Центральном стадионе имени И.П. Чайки и завершился со счетом 2:0. Голами отличились Александр Подбельцев и Бутта Магомедов.

Соперником «Чайки» в 1/16 финала Кубка России станет один из клубов премьер-лиги: «Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей» или «Анжи». Матч за выход в 1/8 финала состоится 26-27 сентября в Песчанокопском.

Победитель турнира определится в мае на столичном стадионе «Лужники».