«Армавир» проиграл «Чайке» в 1/32 финала Кубка России
Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области 22 августа на своем поле сыграл с «Армавиром» в 1/32 финала Кубка России
Матч прошел в селе Песчанокопском на Центральном стадионе имени И.П. Чайки и завершился со счетом 2:0. Голами отличились Александр Подбельцев и Бутта Магомедов.
Соперником «Чайки» в 1/16 финала Кубка России станет один из клубов премьер-лиги: «Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей» или «Анжи». Матч за выход в 1/8 финала состоится 26-27 сентября в Песчанокопском.
Победитель турнира определится в мае на столичном стадионе «Лужники».
Как сообщали Юга.ру, 22 августа новороссийский «Черноморец» обыграл «Сочи» и вышел в 1/16 финала Кубка России.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.