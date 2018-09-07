Определились даты матчей 1/16 Кубка России по футболу

Российский футбольный союз 7 сентября определил даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России

Стадия 1/16 турнира начнется 25 сентября матчем между нижнекамским «Нефтехимиком» и «Уралом».

На следующий день назначено 12 поединков. Среди них «Черноморец» — «Спартак», «Чайка» — «Анжи», «Сызрань-2003» — «Ростов» и «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».

27 сентября пройдет два матча: «Авангард» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Крылья Советов». В заключительной встрече 1/16 финала 10 октября «Тюмень» сыграет с ЦСКА.

Полное расписание опубликовано на сайте РФС.