Определились даты матчей 1/16 Кубка России по футболу
Российский футбольный союз 7 сентября определил даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России
Стадия 1/16 турнира начнется 25 сентября матчем между нижнекамским «Нефтехимиком» и «Уралом».
На следующий день назначено 12 поединков. Среди них «Черноморец» — «Спартак», «Чайка» — «Анжи», «Сызрань-2003» — «Ростов» и «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».
27 сентября пройдет два матча: «Авангард» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Крылья Советов». В заключительной встрече 1/16 финала 10 октября «Тюмень» сыграет с ЦСКА.
Полное расписание опубликовано на сайте РФС.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в 1/32 финала Кубка России новороссйский «Черноморец» одержал волевую победу над «Сочи», а «Чайка» в селе Песчанокопском выбила «Армавир» из розыгрыша турнира.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.