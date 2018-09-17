Минобороны РФ: Сбившая малазийский Boeing под Донецком ракета была на вооружении Украины

Министерство обороны России представило новые данные о авиакатастрофе с Boeing под Донецком, которая произошла в 2014 году

В Министерстве обороны РФ сообщили, что установили бортовой номер ракеты, сбившей Boeing 777 под Донецком. Это удалось сделать благодаря обломкам, найденным на месте падения самолета, рассказал 17 сентября начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин. По его словам, ракету изготовили на Долгопрудненском предприятии в 1986 году, сообщает RT. «Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления — 1986 год», — сказал он. Представитель Минобороны добавил, что ведомство обнародовало документацию, связанную с ракетой. «Речь идет о комплекте технической документации, которую заполняют на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие. Она хранится там вне зависимости от того, находится ли оно на территории России или за ее пределами. Среди предъявляемых вам документов присутствуют паспорт на эту ракету», — пояснил Паршин. Он уточнил, что ракета стояла на вооружении украинской части. Это соединение дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР, сразу после изготовления, сообщает РИА «Новости».



