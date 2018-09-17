Минобороны РФ: Сбившая малазийский Boeing под Донецком ракета была на вооружении Украины
Министерство обороны России представило новые данные о авиакатастрофе с Boeing под Донецком, которая произошла в 2014 году
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В Министерстве обороны РФ сообщили, что установили бортовой номер ракеты, сбившей Boeing 777 под Донецком. Это удалось сделать благодаря обломкам, найденным на месте падения самолета, рассказал 17 сентября начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин.
По его словам, ракету изготовили на Долгопрудненском предприятии в 1986 году, сообщает RT.
«Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления — 1986 год», — сказал он.
Представитель Минобороны добавил, что ведомство обнародовало документацию, связанную с ракетой.
«Речь идет о комплекте технической документации, которую заполняют на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие. Она хранится там вне зависимости от того, находится ли оно на территории России или за ее пределами. Среди предъявляемых вам документов присутствуют паспорт на эту ракету», — пояснил Паршин.
Он уточнил, что ракета стояла на вооружении украинской части. Это соединение дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР, сразу после изготовления, сообщает РИА «Новости».
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Как сообщали Юга.ру, самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился вечером 17 июля 2014 года на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Лайнер был сбит на высоте 10 тыс. метров и упал в районе города Шахтерск недалеко от административной границы Донецкой и Луганской областей. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
После авиакатастрофы Киев и ДНР обвиняли друг друга в произошедшем. Российская сторона утверждала, что рядом с самолетом заметили украинский штурмовик.
Президент России Владимир Путин ответственность за авиакатастрофу возложил на Украину, а Барак Обама, который был на тот момент президентом США, заявил, что самолет сбили «сепаратисты, которые пользуются поддержкой России».
Возглавляющий расследование падения лайнера голландский прокурор Фред Вестербеке в сентябре 2016 года заявил, что самолет сбила российская ракета «Бук». В ДНР в свою очередь сообщили, что у них не было вооружения, способного сбить самолет.
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