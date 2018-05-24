Международные следователи: Малайзийский лайнер под Донецком сбил российский ракетный комплекс
В Международной следственной группе заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук» из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер в 2014 году под Донецком, принадлежал РФ
Об этом сообщил глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен. Об этом он рассказал во время презентации предварительных итогов второго расследование авиакатасрофы под Донецком.
По словам Паулиссена, «Бук» принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.
«Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд особенностей. По ним следователи смогли получить отпечатки пальцев. После интенсивного сравнительного исследования нескольких "Буков", установлено что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска», — цитирует главу департамента РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился вечером 17 июля 2014 года на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Лайнер был сбит на высоте 10 тыс. метров и упал в районе города Шахтерск недалеко от административной границы Донецкой и Луганской областей. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
После авиакатастрофы Киев и ДНР обвиняли друг друга в произошедшем. Российская сторона утверждала, что рядом с самолетом заметили украинский штурмовик.
Президент России Владимир Путин ответственность за авиакатастрофу возложил на Украину, а Барак Обама, который был на тот момент президентом США, заявил, что самолет сбили «сепаратисты, которые пользуются поддержкой России».
Возглавляющий расследование падения лайнера голландский прокурор Фред Вестербеке в сентябре 2016 года заявил, что самолет сбила российская ракета «Бук». В ДНР в свою очередь сообщили, что у них не было вооружения, способного сбить самолет.
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