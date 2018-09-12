В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России. Чиновникам хотят разрешить сражаться на шпагах, пистолетах и саблях

В Государственную Думу России 12 сентября внесли законопроект о введении Дуэльного кодекса

Автором инициативы стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он предлагает разрешить проведение дуэлей между чиновниками.

Кодекс предполагает три вида дуэли: законные, исключительные и по секретным мотивам . В рамках законного сражения дуэлянты могут использовать пистолеты, шпаги и сабли. Если во время дуэли окажутся задействованными сразу несколько видов оружия, то стычка переходит в разряд исключительной. Секретные дуэли предполагают, что мотивы участия в сражении обеих сторон неизвестны.

За выполнением предписанных правил будут следить секунданты , а выносить решения по итогам дуэли — суд чести или единоличный судья.

Также в кодексе предлагаются правила использования оружия, перечисляются варианты, при которых поединок не будет засчитан действительным.

В основных положениях законопроекта указано, что дуэль может происходить между равными , основной ее принцип — решить недоразумения между муниципальными и городскими служащими. Предполагается, что дуэль может стать способом отмщения за оскорбление, отменить ее нельзя.

Если чиновник, которого вызвали на дуэль, не хочет участвовать в ней самолично, он может воспользоваться правом замены. На эту роль можно выбрать человека, достигшего совершеннолетия, но не старше 60 лет.

Если гражданин бросит вызов госслужащему, то последний имеет право отклонить предложение о дуэли . Если же работник муниципальных или городских служб захочет драться, то ему необходимо получить письменное разрешение от непосредственного начальника. Он должен решить, «достоин ли противник оказываемой чести».

Также в документе есть свод правил, указывающих на недопустимость использования в дуэли предметов, жестов и ругательств. Степень оскорбления будет меняться в зависимости от личности оскорбителя.

Согласно кодексу, если оскорбление нанесли женщине , то оно не будет касаться лично ее. Его направят к «естественному защитнику» женщины — ближайшему родственнику либо ответственному лицу, находящемуся рядом с женщиной в момент оскорбления.

Однако дуэль нельзя проводить между родственниками, недееспособными людьми или при наличии сомнений в честности потенциального противника.

Как сообщали Юга.ру, 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов и потребовал от Алексея Навального сатисфакции. В публикации фонда рассказывается, что Росгвардия закупает продукты для своих нужд по ценам, превышающим рыночные. По данным ФБК, цены выросли после того, как в конце 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат «Дружба народов». Золотов вызвал Навального на дуэль — «на ринг, татами, куда угодно». Глава Росгвардии пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

После этого ФБК напомнил главе Росгвардии, что Навальный находится под арестом, и предложил продолжить диалог в суде.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Золотова в конфликте с «шакалом» Навальным.