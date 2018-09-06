Обвиняемого в отравлении рабочих таллием в Таганроге временно отстранили от должности

В Ростовской области временно отстранили от должности инженера таганрогского авиазавода, которого обвиняют в отравлении таллием рабочих предприятия

Обвинение в его отношении предъявлено по п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ранее инженер находился под домашним арестом. В дальнейшем меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении, поскольку расследуемое преступление относится к категории средней тяжести.

В суд направили ходатайство о временном отстранении от должности инженера. Требование было удовлетворено.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.