Обвиняемого в отравлении рабочих таллием в Таганроге временно отстранили от должности

Ростовская область

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В Ростовской области временно отстранили от должности инженера таганрогского авиазавода, которого обвиняют в отравлении таллием рабочих предприятия

Обвинение в его отношении предъявлено по п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ранее инженер находился под домашним арестом. В дальнейшем меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении, поскольку расследуемое преступление относится к категории средней тяжести.

В суд направили ходатайство о временном отстранении от должности инженера. Требование было удовлетворено.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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Как сообщали Юга.ру, отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников разных отделов. Руководство завода назвало причиной отравления бытовой конфликт.

По подозрению в отравлении сотрудников задержали 37-летнего местного жителя — инженера предприятия. Он признал свою вину. Но в дальнейшем он отказался от признания, заявив, что на него давили.

Отравления Суд
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