Обвиняемый в массовом отравлении таллием жителей Таганрога мужчина отказался от признания. Говорит, что на него давили

Обвиняемый в массовом отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Владислав Шульга заявил, что писал явку с повинной под диктовку правоохранителей

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а жительница Таганрога Светлана Сакеевич уверяет, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Подозреваемого в отравлении сотрудников — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину. По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу. Он считал, что это несправедливо.

Адвокат обвиняемого Иван Зайцев 16 мая рассказал изданию «Коммерсантъ-Юг», что его подзащитного ежедневно посещал оперуполномоченный, который угрозами требовал у Владислава Шульги взять вину на себя и написать явку с повинной. По словам адвоката, оперуполномоченный неоднократно угрожал задержанному, что подбросит его матери наркотики. После семи суток давления полицейского Шульга, по словам адвоката, оговорил себя.

«Явку с повинной я в состоянии психологического шока писал измененным почерком и подписал не своей подписью, так как имел твердое намерение отказаться от показаний, данных под воздействием давления и угроз»,— сообщает Владислав Шульга в протоколе дополнительного допроса.

Зайцев утверждает, что у его подзащитного отсутствовал мотив для отравления.

«Суд однозначно не примет позицию обвиняемого касательно того, что он дал показания под давлением. Это заявление невозможно ничем подтвердить. Моральное давление доказать практически невозможно», — считает глава юридической фирмы «Центр специальных программ» Ростислав Рычанов.