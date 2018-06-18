Мать умершего работника таганрогского авиазавода добилась эксгумации для проведения анализа на таллий

Следователи эксгумировали тело Максима Терещенко - слесаря авиазавода в Таганроге, где произошло массовое отравление таллием

Об этом сообщил адвокат матери Терещенко Александр Попков. По его словам, собранные материалы направлены на экспертизу в Москву. Результаты должны поступить в течение нескольких месяцев.

Как сообщали Юга.ру, на эксгумации настаивала мать Терещенко. Она считает, что смерть ее сына связана с отравлением таллием.

«Смерть М. Терещенко наступила до того, как все узнали о таллии (30 декабря 2017 года — прим.), поэтому есть основание полагать, что его смерть наступила из-за воздействия на организм этого тяжелого металла. Мы считаем, что у него были аналогичные симптомы перед смертью, что и у других отравившихся, но его причиной смерти назвали отек головного мозга. Симптомы его заболевания начались примерно в то же время, что и у других», — цитирует Попкова «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников разных отделов.

Руководство завода назвало причиной отравления бытовой конфликт. По подозрению в отравлении сотрудников задержали 37-летнего местного жителя — инженера предприятия. Он признал свою вину, однако потом отказался от признания, заявив, что на него давили.