В Таганроге полицейские задержали подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе
Полицейские задержали подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников авиационного завода в Таганроге
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность 37-летнего местного жителя. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится комплекс следственных действий», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
По данным «Ъ-Юг», задержанный — инженер Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Владислав Шульга.
Как сообщали Юга.ру, отравления на заводе фиксируют с января. В больнице из-за отравления тяжелым металлом таллием оказались 27 сотрудников предприятия, а одна из жительниц уверяла, что ее сын умер от таллия.
Предприятие проверяет МВД. В марте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья). Руководство завода назвало причиной отравления бытовой конфликт.
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