В Таганроге полицейские задержали подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе

Полицейские задержали подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников авиационного завода в Таганроге

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность 37-летнего местного жителя. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится комплекс следственных действий», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

По данным «Ъ-Юг», задержанный — инженер Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Владислав Шульга.

Как сообщали Юга.ру, отравления на заводе фиксируют с января. В больнице из-за отравления тяжелым металлом таллием оказались 27 сотрудников предприятия, а одна из жительниц уверяла, что ее сын умер от таллия.

Предприятие проверяет МВД. В марте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья). Руководство завода назвало причиной отравления бытовой конфликт.