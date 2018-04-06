Подозреваемый в отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге признал вину

Сотрудник авиазавода в Таганроге, подсыпавший таллий в кулер с водой на предприятии, сознался в преступлении

Согласно материалам, представленным Таганрогскому городскому суду, подозреваемый полностью признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, передает «Интерфакс».

Источник агентства подтвердил, что мужчина подсыпал таллий в кулер в одном из помещений предприятия, а причина его поступка — конфликт с коллегой.

«По предварительным данным, у подозреваемого возник конфликт с еще одним работником предприятия, и таким образом он решил отомстить обидчику», — сказал источник.

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого — 37-летнего местного жителя — накануне задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга.

В прошлом у него был конфликт с одним из юристов предприятия. Шульга стал виновником ДТП, в котором пострадал автомобиль юриста, и скрылся с места аварии. Позже его нашли полицейские и через суд лишили прав.

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц уверяла, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

У пострадавших выпали волосы, нескольким женщинам поставили диагноз «бесплодие», еще нескольким врачи запретили рожать детей в ближайшие несколько лет. Сильнее всех пострадал один из инженеров — он частично лишился зрения и возможности ходить.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).