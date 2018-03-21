Сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса отравились таллием из-за бытового конфликта — руководство предприятия

ТАНТК им. Г.М. Бериева выпустил официальное заявление по поводу отравления таллием сотрудников предприятия

«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление. Четыре сотрудника получают медицинскую помощь в условиях дневного стационара в медучреждении города Таганрога, еще семеро сотрудников находятся на больничном и получают реабилитирующую медпомощь амбулаторно. Сотрудникам оказывается соответствующая материальная поддержка со стороны предприятия», — говорится в заявлении.

На предприятии также отметили, что объем компенсаций каждому сотруднику на приобретение медикаментов находится в диапазоне 20‑50 тыс. рублей.

Отравления на заводе фиксируют с января, всего пострадали 27 сотрудников предприятия.

Как сообщали Юга.ру, ранее жительница Таганрога заявила, что ее сын умер от отравления таллием. Предприятие проверяет МВД.