Сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса отравились таллием из-за бытового конфликта — руководство предприятия

Ростовская область

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ТАНТК им. Г.М. Бериева выпустил официальное заявление по поводу отравления таллием сотрудников предприятия

«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление. Четыре сотрудника получают медицинскую помощь в условиях дневного стационара в медучреждении города Таганрога, еще семеро сотрудников находятся на больничном и получают реабилитирующую медпомощь амбулаторно. Сотрудникам оказывается соответствующая материальная поддержка со стороны предприятия», — говорится в заявлении.

На предприятии также отметили, что объем компенсаций каждому сотруднику на приобретение медикаментов находится в диапазоне 20‑50 тыс. рублей.

Отравления на заводе фиксируют с января, всего пострадали 27 сотрудников предприятия.

Как сообщали Юга.ру, ранее жительница Таганрога заявила, что ее сын умер от отравления таллием. Предприятие проверяет МВД. 

Авиация Отравления
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