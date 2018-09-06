Суд призвал МВД Кубани отказаться от услуг главного полицейского эксперта-лингвиста. Но его пока даже не проверяют

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю ответили на запрос портала Юга.ру о проверке и принятии мер в отношении эксперта, участвовавшего в процессе адыгейского эколога Валерия Бриниха

В конце августа Майкопский городской суд вынес представление в адрес ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю с требованием отказаться от услуг главного эксперта краевого экспертно-криминалистического центра Сергея Федяева. Это было связано с тем, что эксперт нашел признаки экстремизма в тексте эколога из Адыгеи Валерия Бриниха — суд счел эти признаки неубедительными.

Юга.ру направили в краевое управление МВД запрос о том, продолжат ли они сотрудничать с экспертом, чья лингвистическая экспертиза была признана непрофессиональной. В ответном письме говорится, что проверок его деятельности еще не проводилось, а он участвовал в сотнях экспертиз и исследований.

Бриниха, директора Института региональных биологических исследований, обвинили в экстремизме после публикации его статьи «Молчание ягнят» об экологической ситуации в нескольких селах. Согласно экспертизе Федяева, экстремизм заключался в том, что слово «ягненок» якобы несет отрицательное содержание. Профессиональная позиция эксперта заключалась в том, что слово «ягненок» несет отрицательное содержание, так как наследует признаки слова «овца», которое можно применить к адыгейской женщине. Следовательно, слово «ягнята» оскорбляет всех адыгейских женщин.

Позднее эксперты не выявили в материале экстремизма, и прокуратура попросила исключить «Молчание ягнят» из списка экстремистских материалов. Прокурор Майкопа извинился перед Бринихом за уголовное преследование. В апреле 2018 года суд удовлетворил иск автора статьи «Молчание ягнят» о взыскании с Минфина 1 млн рублей морального ущерба.

Суд обязал ведомство не допустить в будущем проведения таких экспертиз Сергеем Федяевым. Краевое управление призвали не привлекать к экспертно-криминалистической деятельности «лиц, не обладающих достаточными профессиональными знаниями для производства лингвистических экспертиз».

«Федеральный судья Павел Агафонов отметил, что своими действиями сотрудник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Сергей Федяев причинил вред не только Валерию Бриниху, но и государству, которое теперь обязано возместить 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование», — написал тогда в своем канале в Telegram адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин.

В ответ на запрос портала Юга.ру в управлении информацией и общественных связей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что частное определение Майкопского городского суда в их адрес не поступило и каких-либо проверок в отношении Сергея Федяева не проводилось.

Согласно поступившему ответу, Федяев служит в органах внутренних дел с сентября 1996 года, а главным экспертом стал в феврале 2018 года. В 1993 году он окончил Кубанский государственный университет по специальности «русский язык и литература», в 2004 году — Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция». Является кандидатом филологических наук, удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Кубани».

«За время службы [Сергей Федяев] участвовал в производстве более чем 400 лингвистических экспертиз и 800 лингвистических исследованиях», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве не ответили, будут ли пересмотрены экспертизы Федяева в других уголовных делах.