РПЛ: Перенос матчей с «Ростов-Арены» из-за концерта Басты нанесет урон репутации клуба и всей лиги

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала заявление футбольного клуба «Ростов» о возможном переезде на резервный стадион «Олимп-2»

Накануне донской клуб выразил опасения, что домашний матч с «Уфой», назначенный на 22 сентября, может стать для желто-синих последним на «Ростов-Арене». В клубе объяснили, что 29 сентября на стадионе планируется провести концерт Басты. Для этого на поле установят сцену и танцпол, что приведет к повреждению газона, который 6 октября должен принять матч «Ростов» — «Оренбург».

В пресс-службе РПЛ заявили, что возможный перенос домашних встреч «Ростова» на «Олимп-2» нанесет урон репутации и экономической стабильности клуба и Премьер-лиги.

«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно», — говорится в сообщении РПЛ.

В Премьер-лиге отметили увеличение посещаемости домашних матчей «Ростова» после переезда на новую арену. В сезоне-2018/19 на игры донского клуба в среднем приходит более 30 тыс. человек, а последний домашний матч с казанским «Рубином» собрал на трибунах более 40 тыс. болельщиков. Владельцами абонементов являются 12 тыс. человек.