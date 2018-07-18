Новым домашним стадионом ФК «Ростов» станет «Ростов Арена»

Ростовская область

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Президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц сообщил, что «Ростов Арена», построенная к ЧМ-2018, станет домашним стадионом для ростовской команды

«Сейчас мы договорились об использовании «Ростов Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Этому решению поспособствовал губернатор Ростовской области», — сообщила RT пресс-служба клуба.

Арутюнянц отметил, что использование новой, современной арены поможет развитию команды.

«Мы ждем всех болельщиков на «Ростов Арене», — добавил президент клуба.

Раньше домашним стадионом «Ростова» был «Олимп-2» вместимостью 15 тыс. 840 человек. «Ростов Арена» способна принять 45 тыс. зрителей.

Как сообщали Юга.ру, после чемпионата мира по футболу стадион «Ростов Арена» передадут из федеральной в региональную собственность. Губернатор Ростовской области Василий Голубев до этого заявил, что стадион станет домашним для ростовской команды после матчей чемпионата. Кроме спортивных мероприятий, на стадионе планируется проводить концерты и культурные мероприятия. Так, в сентябре на «Ростов Арене» выступит рэпер Баста.

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» ФК «Ростов»
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