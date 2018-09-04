«Ростов» опасается за состояние газона на «Ростов-Арене» из-за концерта Басты

Футбольный клуб «Ростов» выразил опасения, что домашний матч против «Уфы» может стать последним для команды на стадионе «Ростов-Арена» из-за проведения там концертного мероприятия

«Вопреки всем опасениям и возражениям руководства ФК "Ростов", компания "Спорт-Ин", осуществляющая управление "Ростов Ареной", приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле. В ФК "Ростов" уверены, что после подобных действий газон "Ростов Арены" серьезно пострадает», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что это не оценочное суждение менеджмента, а «факт, подтвержденный историей»: в частности, после концертов были уничтожены «Ахмат-Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт-Арена» и «Стадион Уэмбли», а ФИФА запретила проведение любых концертных мероприятий на стадионах ЧМ-2018 за два месяца до мундиаля.

«В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2". Этот стадион уступает в три раза по вместимости "Ростов-Арене" — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи. При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на "Олимпе-2"», — добавили в пресс-службе, извинившись перед болельщикам за сложившуюся ситуацию.

Матч «Ростов» — «Уфа» пройдет на «Ростов-Арене» 22 сентября. А 29 сентября на стадионе состоится выступление артиста Басты.

Напомним, стадион «Ростов-Арена» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, он вмещает более 43 тыс. зрителей. Он стал новым домашним стадионом ФК «Ростов». Годовое содержание арены оценивают в 300 млн рублей, стадион хотят вывести на окупаемость за пять лет. В течение двух лет стадион планируют передать региональным властям.