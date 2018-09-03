В Адыгее на фестивале сыра устроят конкурс сыроваров

Адыгея

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В Адыгее на традиционном фестивале адыгейского сыра в сентябре проведут конкурс народного сыроварения

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Девятый фестиваль состоится 22 сентября на большой поляне у станицы Даховской, у развилки дорог на плато Лагонаки и поселок Гузерипль.

На площадке фестиваля конкурсанты развернут подворья, в каждом зажгут костры для приготовления адыгейского сыра в больших чанах.

«Судьями станут гости фестиваля. Они будут оценивать как популярные, так и возрождаемые блюда из адыгейского сыра. В программу фестиваля также включен конкурс блюд неадыгской европейской, ресторанной и других кухонь, модернизированных или созданных на основе адыгейского сыра», — сообщила организатор фестиваля Ольга Иванова.

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На фестивале также устроят ярмарку, гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, экспозицию ремесленников, традиционные игры и развлечения. В концертную программу войдут танцевальные и вокальные номера профессиональных ансамблей и народной самодеятельности.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года адыгейский сыр вошел в топ–100 туристских брендов России. В июне 2018-го Гиагинский молочный завод, на котором производят адыгейский сыр, стал лауреатом конкурса «Звезда качества России».

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