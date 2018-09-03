В Адыгее на фестивале сыра устроят конкурс сыроваров

В Адыгее на традиционном фестивале адыгейского сыра в сентябре проведут конкурс народного сыроварения

Девятый фестиваль состоится 22 сентября на большой поляне у станицы Даховской, у развилки дорог на плато Лагонаки и поселок Гузерипль.

На площадке фестиваля конкурсанты развернут подворья, в каждом зажгут костры для приготовления адыгейского сыра в больших чанах.

«Судьями станут гости фестиваля. Они будут оценивать как популярные, так и возрождаемые блюда из адыгейского сыра. В программу фестиваля также включен конкурс блюд неадыгской европейской, ресторанной и других кухонь, модернизированных или созданных на основе адыгейского сыра», — сообщила организатор фестиваля Ольга Иванова.