На Дону нашли захоронения, сделанные за тысячу лет до египетских пирамид

На строительстве обхода Аксая Ростовской области обнаружили захоронения IV тысячелетия до нашей эры

Как сообщает пресс-служба компании «Автодор», которая является заказчиком археологических изысканий в зоне строительства обхода, во время раскопок археологи обнаружили древнейшее на Дону захоронение. Его можно отнести к IV тысячелетию до нашей эры. По мнению ученых, это уникальные находки.

Найдены каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранились сосуды, которые по традиции использовали для заупокойной пищи, а также элементы конских уздечек. Были обнаружены и медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте богатых людей.

Как сообщали Юга.ру, в апреле этого года в Азове при раскопках нашли черепицу XVIII века и древнюю печь. В мае прошлого года в Ростове на улице Станиславского обнаружили захоронения меотов. В могильниках нашли более 40 захоронений, кувшины, глиняные кубки, остатки керамики. В июне там же нашли древнее захоронение ребенка с железным жезлом и предметы рукоделия и туалета: зеркало, швейные иглы, бусы и тонкие стерженьки из бронзы, — предположительно, прообраз бигуди.

В феврале археологи нашли на Станиславского вымощенную камнем мостовую и чугунный порог старинного дома, а в марте — древнее захоронение с конем и чучелом теленка.