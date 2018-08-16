Археологи нашли на Дону захоронение со скелетом человека времен позднего каменного века

Группа археологов из комплекса «Затерянный мир» и ассоциации «Южархеология» обнаружила в поселении Ракушечный Яр Усть-Донецкого района Ростовской области человеческое захоронение

Археологи нашли полный скелет взрослого человека. По их словам, сохранность костей плохая. Умерший был уложен в скорченном положении в тесную могильную яму, сообщается в группе «Затерянный мир» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, это захоронение времен позднего каменного века (40 тыс. до н. э. — 12 тыс. до н. э.).

Исследователи не обнаружили инвентарь, но установили, что могильная яма была заполнена компонентами раковинного культурного слоя. По словам археологов, это неожиданно, потому что для того периода времени характерны вытянутые захоронения.

Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону нашли захоронения, сделанные за тысячу лет до египетских пирамид. В апреле этого года в Азове при раскопках нашли черепицу XVIII века и древнюю печь. В мае прошлого года в Ростове на улице Станиславского обнаружили захоронения меотов. В могильниках нашли более 40 захоронений, кувшины, глиняные кубки, остатки керамики. В июне там же нашли древнее захоронение ребенка с железным жезлом и предметы рукоделия и туалета: зеркало, швейные иглы, бусы и тонкие стерженьки из бронзы, — предположительно, прообраз бигуди.

В феврале археологи нашли на Станиславского вымощенную камнем мостовую и чугунный порог старинного дома, а в марте — древнее захоронение с конем и чучелом теленка.