Краснодар стал самым жарким городом России по итогам лета — OneTwoTrip
Сервис путешествий OneTwoTrip назвал Краснодар самым жарким городом страны по итогам летнего сезона
OneTwoTrip изучил данные о средних дневных температурах за июнь-август в 50 крупнейших городах России. Самым жарким стал Краснодар, средняя дневная температура здесь составила 31,6 °С.
Ростов-на-Дону занял третье место со средней температурой 30,1 °С. Также в десятку вошли Ставрополь, Сочи, Севастополь и Махачкала.
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Самые низкие средние температуры зафиксировали во Владивостоке — 19,4 °С. Разница между показателями самого жаркого и самого холодного городов составила почти десять градусов, рассказали в пресс-службе OneTwoTrip.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 10 июля был побит 71-летний температурный рекорд, а 28 июня зафиксировали самую высокую температуру за 80 лет. Ранее климатологи заявляли, через 30 лет Ростовская область может стать субтропиками.
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