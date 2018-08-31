Краснодар стал самым жарким городом России по итогам лета — OneTwoTrip

Сервис путешествий OneTwoTrip назвал Краснодар самым жарким городом страны по итогам летнего сезона

OneTwoTrip изучил данные о средних дневных температурах за июнь-август в 50 крупнейших городах России. Самым жарким стал Краснодар, средняя дневная температура здесь составила 31,6 °С.

Ростов-на-Дону занял третье место со средней температурой 30,1 °С. Также в десятку вошли Ставрополь, Сочи, Севастополь и Махачкала.

Самые низкие средние температуры зафиксировали во Владивостоке — 19,4 °С. Разница между показателями самого жаркого и самого холодного городов составила почти десять градусов, рассказали в пресс-службе OneTwoTrip.