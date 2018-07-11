В Краснодаре побит температурный рекорд 71-летней давности

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 10 июля был побит очередной температурный рекорд

По данным центра «Фобос», воздух в Краснодаре прогрелся до 38 °С, что на 0,4 °С превышает температуру 1947 года. За июнь в городе было обновлено четыре суточных рекорда максимальной температуры, абсолютный рекорд — 39,3 °С. Аномально жаркая погода сохранится в регионе до конца суток.

Читайте также:

Также температурные рекорды обновили показатели в Кисловодске, Анапе и Минеральных Водах.

Как сообщали Юга.ру, в конце июня Роструд рекомендовал сокращать рабочий день из-за жары.

Краснодар Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье годовалая девочка утонула в ванне
В Ростове мужчину осудили на три года за вербовку в ИГИЛ
ФНС запросила доступ к банковским счетам граждан
В Крыму скончался внук Брежнева
В Крыму при строительстве трассы «Таврида» нашли пещеру. Дорожные работы временно остановили
На детской площадке Молодежного сквера Краснодара установят 30 игровых элементов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале