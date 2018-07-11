В Краснодаре побит температурный рекорд 71-летней давности

В Краснодаре 10 июля был побит очередной температурный рекорд

По данным центра «Фобос», воздух в Краснодаре прогрелся до 38 °С, что на 0,4 °С превышает температуру 1947 года. За июнь в городе было обновлено четыре суточных рекорда максимальной температуры, абсолютный рекорд — 39,3 °С. Аномально жаркая погода сохранится в регионе до конца суток.