В Краснодаре побит температурный рекорд 71-летней давности
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодаре 10 июля был побит очередной температурный рекорд
По данным центра «Фобос», воздух в Краснодаре прогрелся до 38 °С, что на 0,4 °С превышает температуру 1947 года. За июнь в городе было обновлено четыре суточных рекорда максимальной температуры, абсолютный рекорд — 39,3 °С. Аномально жаркая погода сохранится в регионе до конца суток.
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Как сообщали Юга.ру, в конце июня Роструд рекомендовал сокращать рабочий день из-за жары.
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