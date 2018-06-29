В Краснодаре побит 80-летний температурный рекорд июня

В Краснодаре 28 июня впервые за 80 лет обновился температурный рекорд

Об этом порталу Юга.ру сообщил руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

«Накануне в Краснодаре был побит абсолютный температурный рекорд для июня — воздух прогрелся до 39,3 °С. В прошлый раз рекорд был установлен в 1938 году, тогда температура поднялась до 38 °С», — рассказал Бондарь.

Он добавил, что днем 29 июня в крае сохранится жаркая погода, но к вечеру в регион придет холодный фронт, и жара спадет. Ожидаются сильные осадки, гроза, шквалистый ветер, местами возможен град.