В Краснодаре побит 80-летний температурный рекорд июня
В Краснодаре 28 июня впервые за 80 лет обновился температурный рекорд
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Об этом порталу Юга.ру сообщил руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.
«Накануне в Краснодаре был побит абсолютный температурный рекорд для июня — воздух прогрелся до 39,3 °С. В прошлый раз рекорд был установлен в 1938 году, тогда температура поднялась до 38 °С», — рассказал Бондарь.
Он добавил, что днем 29 июня в крае сохранится жаркая погода, но к вечеру в регион придет холодный фронт, и жара спадет. Ожидаются сильные осадки, гроза, шквалистый ветер, местами возможен град.
Главный метеоролог Кубани сообщил, что по прогнозам гидрометцентра, в начале июля температура воздуха в регионе будет выше нормы, а осадков выпадет меньше нормы, однако в крае все равно пройдут ливни.
Как сообщали Юга.ру, в конце последней рабочей недели июня метеорологи прогнозировали жару до 40 °С.
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