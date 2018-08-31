ВЦИОМ назвал сумму, которую россияне тратят на подготовку детей к школе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал, сколько жители РФ тратят на подготовку детей к 1 сентября

В исследовании говорится, что средние расходы на одного школьника в 2018 году достигли 21 тыс. 135 рублей. Больше половины этой суммы тратят на покупку формы и сменной обуви. Почти по 2,5 тыс. рублей родители тратят на письменные принадлежности, рюкзаки и учебно-методические материалы.

На школьные взносы участники опроса тратят около 1,2 тыс. рублей — это деньги на охрану, техоснащение, моющие средства. Еще чуть больше 1 тыс. рублей отдается в качестве добровольного взноса.

По данным исследования, 67% родителей считает, что школьную форму надо покупать самостоятельно, в 2010 году так считали 46% участников опроса. По 33% опрошенных считает, что надо за свой счет покупать подарки учителям и доплачивать за дополнительные занятия по основным предметам, сообщает РИА «Новости».