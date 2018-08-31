ВЦИОМ назвал сумму, которую россияне тратят на подготовку детей к школе
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал, сколько жители РФ тратят на подготовку детей к 1 сентября
В исследовании говорится, что средние расходы на одного школьника в 2018 году достигли 21 тыс. 135 рублей. Больше половины этой суммы тратят на покупку формы и сменной обуви. Почти по 2,5 тыс. рублей родители тратят на письменные принадлежности, рюкзаки и учебно-методические материалы.
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На школьные взносы участники опроса тратят около 1,2 тыс. рублей — это деньги на охрану, техоснащение, моющие средства. Еще чуть больше 1 тыс. рублей отдается в качестве добровольного взноса.
По данным исследования, 67% родителей считает, что школьную форму надо покупать самостоятельно, в 2010 году так считали 46% участников опроса. По 33% опрошенных считает, что надо за свой счет покупать подарки учителям и доплачивать за дополнительные занятия по основным предметам, сообщает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, в конце августа Роспотребнадзор подготовил рекомендации, в которых указалрекомендуемый вес и размер школьного ранца. Например, вес ежедневнего комплекта учебников и тетрадей для 1-2-х классов не должен превышать 1,5 кг.
Ранее в России предложили установить максимальную стоимость школьной формы до 3 тыс. рублей. Родителей призвали не бояться выбирать для своих детей форму из синтетических материалов. В Роскачестве считают, что в определенном количестве она только улучшает свойства ткани: вещь прочнее, меньше мнется и лучше сидит по фигуре.
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