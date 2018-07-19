Россиянам рекомендовали не пугаться синтетических материалов при покупке школьной формы

Роскачество дало рекомендации гражданам по выбору школьной формы

Сообщается, что родители могут не бояться выбирать для своих детей форму, сшитую из синтетических материалов. В Роскачестве пояснили, что в определенном количестве она только улучшает свойства ткани: вещь прочнее, меньше мнется и лучше сидит по фигуре. Оптимальное соотношение — 70% натуральных и 30% синтетических материалов.

Родителям стоит различать синтетические и искусственные волокна. Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Это полиэстр, эластан и акрил. Искусственные волокна, например вискозу, производят из продуктов натурального происхождения — целлюлозы. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным.

В ведомстве пояснили, что при выборе брюк нужно обращать внимание на состав ткани подкладки. Гражданам рекомендуют покупать брюки с подкладкой из вискозы или хлопка. Родителям школьников посоветовали обращать внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках и внимательно относиться ко всем деталям изделия. Молнии и пуговицы не должны быть травмоопасными, сообщает пресс-служба Роскачества.