Россия попросит Турцию выдать объявленную в розыск дочь бывшего чиновника Чечни

Генпрокуратура направит запрос турецким властям о выдаче дочери бывшего главы УФМС России по Чечне Асу Дудуркаева — Седы Дудуркаевой

По словам представителя надзорного ведомства Александра Куренного, запрос направят в Турцию, когда поступит официальная информация о задержании Дудуркаевой.

«При поступлении информации об установлении ее местонахождения или задержания на территории Турции или других зарубежных государств Генпрокуратура России незамедлительно рассмотрит вопрос о направлении запроса о ее выдаче», — сказал Куренной.

Он отметил, что пока не поступало официальных сведений из компетентных органов о задержании дочери бывшего чиновника Чечни, сообщает РИА «Новости».

Дударкаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск. В РФ ее намерены привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).