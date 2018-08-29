Россия попросит Турцию выдать объявленную в розыск дочь бывшего чиновника Чечни

Чечня, В мире

Распечатать

Генпрокуратура направит запрос турецким властям о выдаче дочери бывшего главы УФМС России по Чечне Асу Дудуркаева — Седы Дудуркаевой

По словам представителя надзорного ведомства Александра Куренного, запрос направят в Турцию, когда поступит официальная информация о задержании Дудуркаевой.

«При поступлении информации об установлении ее местонахождения или задержания на территории Турции или других зарубежных государств Генпрокуратура России незамедлительно рассмотрит вопрос о направлении запроса о ее выдаче», — сказал Куренной.

Он отметил, что пока не поступало официальных сведений из компетентных органов о задержании дочери бывшего чиновника Чечни, сообщает РИА «Новости».

Дударкаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск. В РФ ее намерены привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Как сообщали Юга.ру, в июле в Турции по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) задержали пять человек. Среди них оказалась Седа Дудуркаева. Позже адвокат Дудуркаевой Атанур Демир заявил, что ее задерживали из-за украинского паспорта, а не из-за причастности к ИГИЛ. 

В декабре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Асу Дударкаева, занимавшего должность начальника УФМС Чечни с июня 2002 года, написать рапорт об увольнении из-за того, что его дочь уехала в Сирию воевать на стороне террористов. Ранее Дудуркаев отказался от помощи властей в возвращении дочери. 

Прокуратура Терроризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове у входа в больницу нашли лежащего пациента
Экс-глава Ozon стал консультантом «Магнита»
В Махачкале поезд насмерть сбил женщину
Голикова: бюджет лишится более 3,6 трлн рублей из-за решения повысить пенсионный возраст женщин до 60 лет
«Локомотив» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления в адрес «Анжи»
В Карачаево-Черкесии СК проверит сообщения о пытках в полиции

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале