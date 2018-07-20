В Турции за связь с ИГИЛ задержали дочь бывшего чиновника Чечни — СМИ

Чечня, В мире

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В Турции по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) задержали пять человек

По данным турецкой газеты Daily Sabah, среди задержанных — дочь бывшего главы УФМС России по Чечне Асу Дудуркаева. Ее задержали еще 4 июля в Стамбуле.

Издание сообщает, что дочь Дудуркаева сбежала в Сирию несколько лет назад. Там она вышла замуж за командира террористической группировки, гражданина Грузии Абу Омара аль-Шишани. Он погиб в 2016 году, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Асу Дударкаева, занимавшего должность начальника УФМС Чечни с июня 2002 года, написать рапорт об увольнении из-за того, что его дочь уехала в Сирию воевать на стороне террористов. Дудуркаев также отказался от помощи властей в возвращении дочери. 

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