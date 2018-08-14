Адвокат уточнил причину ареста в Турции дочери бывшего чиновника Чечни

В Турции суд над задержанной дочерью бывшего главы УФМС России по Чечне Асу Дудуркаева — Седой Дудуркаевой — начнется в середине августа

Об этом сообщил ее адвокат Атанур Демир. По его словам, обвинение Дудуркаевой должны предъявить в сентябре или октябре. Адвокат пояснил, что суд в Стамбуле начал расследование по подозрению в ее членстве в террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Сейчас прокуратура собирает доказательства.

Демир уточнил, что причиной ареста Дудуркаевой стал ее украинский паспорт, а не причастность к ИГИЛ. Она недавно получила украинское гражданство. Прокурор заподозрил, что ее украинский паспорт фальшивый.

Дудуркаева находится в женской тюрьме в Стамбуле. На условия содержания она не жалуется, пишет «Кавказский узел».