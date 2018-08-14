Адвокат уточнил причину ареста в Турции дочери бывшего чиновника Чечни
В Турции суд над задержанной дочерью бывшего главы УФМС России по Чечне Асу Дудуркаева — Седой Дудуркаевой — начнется в середине августа
Об этом сообщил ее адвокат Атанур Демир. По его словам, обвинение Дудуркаевой должны предъявить в сентябре или октябре. Адвокат пояснил, что суд в Стамбуле начал расследование по подозрению в ее членстве в террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Сейчас прокуратура собирает доказательства.
Демир уточнил, что причиной ареста Дудуркаевой стал ее украинский паспорт, а не причастность к ИГИЛ. Она недавно получила украинское гражданство. Прокурор заподозрил, что ее украинский паспорт фальшивый.
Дудуркаева находится в женской тюрьме в Стамбуле. На условия содержания она не жалуется, пишет «Кавказский узел».
Как сообщали Юга.ру, в июле в Турции по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) задержали пять человек. Среди них оказалась дочь бывшего главы УФМС России по Чечне Асу Дудуркаева — Седа Дудуркаева.
В декабре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Асу Дударкаева, занимавшего должность начальника УФМС Чечни с июня 2002 года, написать рапорт об увольнении из-за того, что его дочь уехала в Сирию воевать на стороне террористов. Дудуркаев также отказался от помощи властей в возвращении дочери.
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