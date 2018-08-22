Водителя попавшего в ДТП автобуса Тбилиси — Краснодар взяли под стражу на два месяца

Краснодарский край, Ставропольский край

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Суд арестовал водителя, который находился за рулем автобуса, столкнувшегося с зерновозом в Ставропольском крае

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Андроповский районный суд 21 августа определил меру пресечения для водителя автобуса. Мужчина заключен под стражу до 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда Ставропольского края.

Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 августа произошла авария с участием зерновоза КамАЗ и рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар. В результате погиб один гражданин Грузии, а также один житель РФ. Еще 26 человек пострадали. 

В Краснодар из пункта временного размещения отправили пассажиров автобуса, которые не пострадали. По факту аварии возбудили уголовное дело.

ДТП Суд
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