Водителя попавшего в ДТП автобуса Тбилиси — Краснодар взяли под стражу на два месяца

Суд арестовал водителя, который находился за рулем автобуса, столкнувшегося с зерновозом в Ставропольском крае

Андроповский районный суд 21 августа определил меру пресечения для водителя автобуса. Мужчина заключен под стражу до 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда Ставропольского края.

Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 августа произошла авария с участием зерновоза КамАЗ и рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар. В результате погиб один гражданин Грузии, а также один житель РФ. Еще 26 человек пострадали.

В Краснодар из пункта временного размещения отправили пассажиров автобуса, которые не пострадали. По факту аварии возбудили уголовное дело.