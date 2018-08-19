На Ставрополье в ДТП с зерновозом и автобусом 2 человека погибли и 26 пострадали

Ставропольский край

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В Андроповском районе Ставропольского края 19 августа произошла авария с участием зерновоза КамАЗ и рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 4:05. Авария произошла на 295-м километре трассы «Кавказ», между населенными пунктами Куршава и Курсавка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

В районной администрации ТАСС сообщили, что в аварию попал автобус грузинской фирмы-перевозчика. В результате погиб один гражданин Грузии, а также один житель РФ. Еще 26 человек пострадали. В больницы Невинномысска и Пятигорска доставили 17 человек, в том числе пятеро детей.

По данным ГИБДД, в автобусе во время ДТП находились 40 пассажиров и два водителя. На базе дома культуры организовали пункт временного размещения.

Власти Андроповского района направили автобус для перевозки 20 пассажиров, находящихся в пункте временного размещения после ДТП. Часть пассажиров сообщили, что их заберут родственники.

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