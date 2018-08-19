После аварии с зерновозом и автобусом на Ставрополье возбудили дело

Краснодарский край, Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с КамАЗом и пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Тбилиси — Краснодар

Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). С водителем автобуса работают следователи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 августа произошла авария с участием зерновоза КамАЗ и рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар. В результате погиб один гражданин Грузии, а также один житель РФ. Еще 26 человек пострадали. 

В Краснодар из пункта временного размещения отправили пассажиров автобуса, которые не пострадали.

Аварии ДТП
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