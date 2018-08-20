Кубанские медики отправились на Ставрополье для помощи пострадавшим после ДТП с автобусом и зерновозом

Краснодарский край, Ставропольский край

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Бригада санавиации Краснодарского края прибыла в Невинномысск для помощи пострадавшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком

Кубанские врачи будут помогать ставропольским коллегам в оказании медпомощи. Распоряжение региональному минздраву дал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Планируется, что  при необходимости пострадавших, которые являются жителями Кубани, переведут на лечение в больницы Краснодарского края.

Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств аварии находятся на контроле в прокуратуре. В больницы госпитализированы 15 пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 августа произошла авария с участием зерновоза КамАЗ и рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар. В результате погиб один гражданин Грузии, а также один житель РФ. Еще 26 человек пострадали. 

В Краснодар из пункта временного размещения отправили пассажиров автобуса, которые не пострадали. По факту аварии возбудили уголовное дело.

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