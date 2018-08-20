Кубанские медики отправились на Ставрополье для помощи пострадавшим после ДТП с автобусом и зерновозом

Бригада санавиации Краснодарского края прибыла в Невинномысск для помощи пострадавшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком

Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств аварии находятся на контроле в прокуратуре. В больницы госпитализированы 15 пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Планируется, что при необходимости пострадавших, которые являются жителями Кубани, переведут на лечение в больницы Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 августа произошла авария с участием зерновоза КамАЗ и рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар. В результате погиб один гражданин Грузии, а также один житель РФ. Еще 26 человек пострадали.

В Краснодар из пункта временного размещения отправили пассажиров автобуса, которые не пострадали. По факту аварии возбудили уголовное дело.